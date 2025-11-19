Migros'tan gıda arzında yerel üretime destek çağrısı

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, gıda arzında sürdürülebilirlik için yerel üretime daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, Gıda Perakendecileri Derneği'nin (GPD) gıda ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirdiği, bu yıl 'Her Ürün Bir Güven Eseri' temasıyla gerçekleştirilen 11. Ortak Gelişim Kongresi'nde yer aldı.

Özgür Tort, kongrenin 'Ortak Akıl, Ortak Gelecek: Liderlerin Yol Haritası' oturumunda, gıda arzında sürdürülebilirlik konusunda görüşlerini aktardı.

Açıklamada oturumdaki görüşlerine yer verilen Tort, dünyada artan nüfus karşısında gıda arzının yetersiz hale geldiğine değindi.

Tort, gıda arzında sürdürülebilirlik için yerel üretime daha fazla destek verilmesi gerektiğini, tüm perakendecilerin taze gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde sahada satın almayı ve yerele yönelmeyi geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kelebek etkisiyle yerli üretim hamlesi yaratma gücüne sahip olduklarını kaydeden Tort, şöyle devam etti:

'İlk etapta karlı olmayabilir hatta çok daha meşakkatli olacaktır. Ancak bu irade meselesi. Arz güvenliğimiz için yerele yönelip, verimliliğe odaklanarak uzun vadede fayda sağlarız. Yerli mercimek projemiz, bunun en güzel örneği. Ülkemiz, mercimeğin ata toprağı. Yerli mercimek için Kayserili üreticiler, kamu kurumları ve Kayseri Şeker ile işbirliği yaptık. Şeker pancarından bir yıl boşa düşen tarlaya yerli mercimek ektik. Mercimek, araziye faydalı mineraller bıraktı ve tarlanın verimi de arttı. Yerelleşme çalışmalarımıza, barbunya ve patatesle devam ediyoruz. Bu konuda hedefimizi de koyduk. 'Gelecek yıl tüm Migros markalı ürünler, sadece yerli ürün olacak.' dedik. İnanıyorum ki, Türkiye'nin rekabet gücüne güç katmak ancak yerel üretimde kararlılıkla mümkün olur.'

'Her ürünü izlenebilir kılmak mümkün'

Ürünü güvence altına almak için izlenebilirliğin önemini vurgulayan Tort, halihazırda gelinen teknoloji noktasında her ürünü izlenebilir kılmanın mümkün olduğunu belirtti.

Tort, küresel ticaret standartlarını geliştiren ve uygulayan uluslararası, kar amacı gütmeyen kuruluş GS1 ile ürün datasına ulaşabildiklerine dikkati çekerek, 'Her üretici, ürünü GS1'e tanımlatmalı. Müşteri, bu sisteme tanıtılan ürünleri ilk adımdan itibaren takip edebilir hale geliyor. MİGET'de ürettiğimiz Uzman Kasap et ürünlerimiz de bu teknolojiyle QR kod sayesinde menşei, kesim yeri gibi tüm adımları gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

Gıda israfının tarla, market ve ev olmak üzere üç ayağı bulunduğuna işaret eden Tort, sözlerini şöyle tamamladı:

'Market tarafında israfın önüne geçmek amacıyla 2018'de yola çıktık. 2030'a kadar israfı yüzde 50 azaltma hedefi koyduk. Ortaya koyduğumuz kararlılıkla, 2024'te israfı yüzde 33 gibi yüksek bir oranda azalttık. Burada makineleşme ve siparişleri doğru yönetmek, işin başında geliyor. Sonrasında ise belli olgunluğa gelen ürünleri indirime almak ve uygun ürünlerin bağışa gitmesi gerekiyor. Peki, tarlada kalan ürün ne olacak? Oradaki çözüm de bizim uzun yıllardır yaptığımız gibi, alım garantili tarım modeliyle ilerlemek. Son olarak, ev tüketimindeki imhayı azaltmak için meyve sebzede porsiyon bazlı değişiklikler yapıyoruz. Gurmepack markamızla tek öğünlük sağlıklı hazır yemeklerle atık gıda oluşumunun önüne geçiyoruz.'