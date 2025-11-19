BIST 10.906
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış

Anadolu Ajansı
İSTANBUL'da yeni bir gıda terörü yaşandı. Böcek ailesinin başına gelenlerin ardından bu kez kahve genç bir mühendisi ölümün eşiğine getirdi. Endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveyi içen Ayben Ö. zehirlendi. Entübe edilen mühendis ölüm kalım mücadelesi verirken gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İSTANBUL Beyoğlu'nda arkadaşıyla bir kafeye giden 26 yaşındaki mühendis Ayben Ö., burada Türk kahvesi siparişi verdi. İddiaya göre, Ayben Ö., kahveyi içmesinin hemen ardından fenalaştı. Nefes alamama ve dilde uyuşma şikayetiyle hastaneye başvuran kadın, Kostik Madde (Sodyum Hidroksit zehirlenmesi) şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

MÜHENDİS ENTÜBE EDİLDİ
Yapılan incelemelerde genç mühendisin yemek ve soluk borusu ile mide ve akciğerinde yanma tespit edildi. Sağlık durumu giderek kötüleşen kadın sonrasında entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre genç mühendisin kahvesine 'yanlışlıkla' konan madde belirlendi. 

KAHVEYE LAVOBA AÇICI KONMUŞ

*İlk tespitlerde, genç mühendisin kahvesi yapılırken su yerine lavabo açmakta kullanılan kimyasal maddenin konulduğu yönünde.

*Kahvenin sodyum hidroksit adı verilen temizlik maddesiyle pişirildiği ve servis edildiği öne sürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur Ayben Ö.T'nin kahve içtikten sonra zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamda gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve S.N.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış - Resim: 0

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifade veren 2 şüpheli, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheliler hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İşletme ise belediye ekipleri tarafından mühürlendi. 

İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış - Resim: 1

