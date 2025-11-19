BIST 10.906
HABER /  SEÇİM  /  ANKET

“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket

Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son ankette "“Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?" diye sordu. Anket sonuçlarına göre sürece olumlu bakanların daha fazla olduğu görülüyor.

Asal Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım 2025 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir? sorusu soruldu. 

Anket sonuçlarına yüzde 55'den fazlası olumlu yanıtını verdi. İşte anket sonuçları:

“Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?

*Olumlu:%55,8

*Olumsuz:%34,3

*Fikrim yok/Cevap yok:%9,9

