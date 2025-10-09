Asal Araştırma'nın son anketi olay oldu! 7 yıl sonra bi ilk yaşandı, Ak Parti, CHP, MHP, Yeniden Refah...

7 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Anket sonuçlarına göre, seçmenlerin önemli bir bölümü ülkenin ekonomik, sosyal ve dış politika sorunlarını çözme konusunda iktidar partisine daha fazla güven duyuyor. AK Parti, 2018 genel seçimlerinden bu yana en yüksek güven oranlarından birine ulaşırken, CHP de son dönemdeki çıkışını sürdürerek aradaki farkı yaklaşık 8 puan seviyesine indirdi.