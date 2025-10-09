Asal Araştırma'nın son anketi olay oldu! 7 yıl sonra bi ilk yaşandı, Ak Parti, CHP, MHP, Yeniden Refah...
Asal Araştırma, "Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" başlıklı yeni bir anket çalışması gerçekleştirdi. 26 ilde 2.000 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları bir hayli şaşırttı. Sonuçlara göre AK Parti, 2018 genel seçimlerinden bu yana en yüksek güven oranlarından birine ulaştı. CHP de çıkışını sürdürdü.
Anket 12-18 Eylül 2025 tarihleri arasında, 26 ilde 2.000 kişiyle yapıldı.
AK PARTİ BİRİNCİ, CHP İKİNCİ
Katılımcıların %41.8'i Türkiye'nin sorunlarını AK Parti'nin çözebileceğini belirtirken, %33.3'ü çözüm adresi olarak CHP'yi gösterdi.
7 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI
Anket sonuçlarına göre, seçmenlerin önemli bir bölümü ülkenin ekonomik, sosyal ve dış politika sorunlarını çözme konusunda iktidar partisine daha fazla güven duyuyor. AK Parti, 2018 genel seçimlerinden bu yana en yüksek güven oranlarından birine ulaşırken, CHP de son dönemdeki çıkışını sürdürerek aradaki farkı yaklaşık 8 puan seviyesine indirdi.
AK Parti: %41.8