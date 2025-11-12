Son seçim anketinde dengeler altüst oldu! AK Parti'den '20 gün' farkı!
Kısa-orta vadede gündemde bir seçim olmamasına karşın karşın anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma da 8-10 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketin sıcak verilerini paylaştı. AK Parti'nin ilk sırada yer aldığı ankette partinin şirketin 20 gün önceki anket çalışmasına göre oylarını artırdığı görülüyor.
SICAK ANKETİN SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞTI
ORC Araştırma, seçmene "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltti. 8-10 Kasım tarihleri arasında 26 İl / 2750 Katılımcı ile yapılan ankette oyların partilere göre dağılımı -kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle şekillendi:
AK PARTİ İLK SIRAYI ALDI
AK Parti'nin ORC'nin Ekim ayına nispetle oylarını artırdığı görülüyor.
AK Parti: %32,6
CHP: %30,5
MHP: %8,4
DEM Parti: %8,1
İYİ Parti: %6,8
Zafer Partisi: %3,5
Yeniden Refah Partisi: %2,9
Yerli ve Milli Parti (YMP): %2,0