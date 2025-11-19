Küresel keşz Volkswagen'i de salladı! Asıl darbe ise tüketicilere...

Son dönemde Volkswagen almayı düşünenlere üzen haber geldi. Alman otomobil devi, tarihinde yaşadığı en büyük ekonomik krizden dolayı "frene" bastı. Gelecek nesil elektrikli araçlar ve popüler crossover modellerinin üretimi, bütçedeki büyük açık yüzünden süresiz bir şekilde ertelenme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Alman otomotiv devi Volkswagen Group, tarihinin en zorlu finansal sınavlarından birini veriyor. Şirketin 2026 yatırım planında ortaya çıkan 11 milyar Euro'luk bütçe açığı, küresel çapta yeni model geliştirmelerinin durdurulması ve fabrika modernizasyonlarının süresiz olarak ertelenmesi riskini doğurdu.

Derinleşen finansal kriz, Volkswagen'in gelecek vizyonunu tehdit ediyor. Denetim Kurulu'nun hangi modellerin üretileceğine ve hangi tesislerin yenileneceğine karar vereceği milyarlarca Euro'luk yatırım paketinin, bütçedeki devasa açık nedeniyle onaylanamadığı bildirildi.

100 FABRİKA TEHDİT ALTINDA

Alman Bild gazetesinin raporuna göre, belirsizlik süreci aylar sürebilir. Bu durumun sadece Volkswagen'i değil, geniş tedarikçi ağını da vuracağı öngörülüyor. Yatırım dondurma kararı, Avrupa ve ABD'deki tesisler de dahil olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 100 fabrikayı doğrudan etkiliyor.

Yönetim kurulu bütçeyi denkleştiremediği için, önümüzdeki on yıl için planlanan birçok yeni modelin ertelenmesi, hatta tamamen iptal edilmesi gündemde.

Şirketi bu darboğaza sürükleyen nedenler ise oldukça karmaşık:

ABD'de çöküş: Volkswagen'in ABD operasyonlarında kârın %67 oranında düştüğü bir dönemde gelen bu kriz, nakit akışının en kritik olduğu anda marjların daraldığını gösteriyor.

Talep sorunu: Çin ve Avrupa pazarlarındaki zayıflayan talep ve artan üretim maliyetleri, Avrupa'nın en büyük üreticisi üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Rakiplerin gerisinde kaldı: Analistler, VW'nin operasyonel marjlarının BMW ve Mercedes gibi rakiplerinin çok gerisinde kaldığını, bunun da maliyetli elektrifikasyon projelerine devam etme esnekliğini kısıtladığını vurguluyor.

Volkswagen daha önce elektrikli araçlar, yazılım ve tesis modernizasyonu için 160 milyar Euro'luk dev bir harcama taahhüdünde bulunmuştu. Ancak mevcut açık, bu planın bazı bölümlerini rafa kaldırdı. Özellikle markanın elektrikli araç genişlemesiyle bağlantılı olan kritik ABD modellerinin geleceği belirsizliğini koruyor.

Her ne kadar yeni SUV modelleri yüksek güvenlik başarılarıyla "parlak bir nokta" oluştursa da, bu tekil başarılar grup genelindeki nakit sıkıntısını dengelemeye yetmiyor.

TÜKETİCİYİ NE BEKLİYOR?

Volkswagen bu finansal açığı kısa sürede kapatamazsa, sonuçları tüketiciye de yansıyacak. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil elektrikli araçlar ve crossover modelleri gecikebilir. Tüketiciler, yakın gelecekte showroomlarda çok daha az sayıda yeni Volkswagen modeli görebilir.

Bu kriz, geleneksel otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşadığı ekonomik zorlukların ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.