BIST 10.881
DOLAR 42,35
EURO 49,07
ALTIN 5.562,10
HABER /  DÜNYA

ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı

ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Abone ol

ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan Rus ve ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi tarafından Gazze'deki barış planına benzer 28 maddelik bir plan hazırlandı.

İsmini vermek istemeyen ABD'li yetkili, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un planın taslağını hazırladığını ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ile planın detaylarını ele aldığını savundu.

Kaynaklar, plandaki 28 maddenin Ukrayna'da barış, güvenlik garantileri, Avrupa'nın güvenliği ve ABD'nin Rusya ve Ukrayna'yla gelecekteki ilişkileri olmak üzere 4 ana başlıkta toplandığını ileri sürdü.

ABD'li yetkili, Beyaz Saray'ın yeni plan hakkında Ukrayna'daki ve Avrupa'daki yetkilileri bilgilendirmeye başladığını iddia etti.

Yetkili, planın taraflardan gelen geri bildirimlere göre yeniden düzenlenip değiştirileceğini, ancak "her iki tarafın da pratik ve gerçekçi olması gerektiğini" öne sürdü.

Üst düzey bir Rus yetkili de planın olumlu olduğunu savundu.


Ukrayna ve Avrupa'nın plan hakkındaki görüşleri henüz bilinmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti
İspanya teknik direktörü maç sonunda öyle bir hareket yaptı ki...
İspanya teknik direktörü maç sonunda öyle bir hareket yaptı ki...
Pastadan zehirlenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Pastadan zehirlenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli atamalar ve görevden almalar Erdoğan imzaladı
Bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli atamalar ve görevden almalar Erdoğan imzaladı
Ters yöne girip kendisini uyaran sürücüye saldırmıştı! Şehir eşkıyası yakalandı
Ters yöne girip kendisini uyaran sürücüye saldırmıştı! Şehir eşkıyası yakalandı
Şanlıurfa'dan kötü haberi! Makatına hava verilen çırak Muhammed Kendirci öldü
Şanlıurfa'dan kötü haberi! Makatına hava verilen çırak Muhammed Kendirci öldü
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edecek
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edecek
Orman Genel Müdürlüğünün 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar belli oldu
Orman Genel Müdürlüğünün 496 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar belli oldu
Migros'tan gıda arzında yerel üretime destek çağrısı
Migros'tan gıda arzında yerel üretime destek çağrısı