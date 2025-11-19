BIST 10.906
Tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü

Anadolu Ajansı
Pendik'te tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti.Polis ekiplerinin, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Batı Mahallesi'nde Firdevs A. ile eşi S.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.A, Firdevs A'yı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

