BIST 10.906
DOLAR 42,35
EURO 49,08
ALTIN 5.566,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştı! Mahkemede böyle savunma yaptı

Komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştı! Mahkemede böyle savunma yaptı

Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Abone ol

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.K. (52) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık S.K, ilk ifadesini baskı altında verdiğini öne sürerek, "Öldürücü bir düzenek olmadığını biliyordum. Elimdeki düzenek öldürücü olsaydı da hemen insan ölmez. Bu kadın ve ailem çok üzerime geldi. Hem haksız tahrik altındaydım hem de psikolojik olarak hastayım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, elektrikli düzeneğin ölümcül olup olmadığına dair bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Olay: Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan S.K. iddiaya göre 7 Ekim 2024'te komşusu Tezcan K.'nın (59) evini kapısına tiner dökerek ateşe vermişti.

Gözaltına alınıp tutuklanan S.K. "bipolar kişilik bozukluğu" raporu doğrultusunda 2 ay sonra tahliye edilmişti. 27 Aralık 2024'te, 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayan S.K, komşusu Tezcan K.'yı apartman merdivenlerinde yakalayarak, düzeneğin çivili kısmını göğsüne bastırarak akım vermişti.

Yaralanan kadın, çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarılmış, polis tarafından gözaltına alınan S.K. tutuklanmıştı. S.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum'un iklim diplamasisi: 7 Ülkeden mevkidaşları ile görüştü
Bakan Kurum'un iklim diplamasisi: 7 Ülkeden mevkidaşları ile görüştü
Küresel keşz Volkswagen'i de salladı! Asıl darbe ise tüketicilere...
Küresel keşz Volkswagen'i de salladı! Asıl darbe ise tüketicilere...
Tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
Tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı
ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti
İspanya teknik direktörü maç sonunda öyle bir hareket yaptı ki...
İspanya teknik direktörü maç sonunda öyle bir hareket yaptı ki...
Pastadan zehirlenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Pastadan zehirlenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli atamalar ve görevden almalar Erdoğan imzaladı
Bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli atamalar ve görevden almalar Erdoğan imzaladı
Ters yöne girip kendisini uyaran sürücüye saldırmıştı! Şehir eşkıyası yakalandı
Ters yöne girip kendisini uyaran sürücüye saldırmıştı! Şehir eşkıyası yakalandı