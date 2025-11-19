BIST 10.881
DOLAR 42,35
EURO 49,07
ALTIN 5.562,10
HABER /  GÜNCEL

Böcek ailesi soruşturması! Yumaklı açıkladı: Artık reçete ile alınacak

Böcek ailesi soruşturması! Yumaklı açıkladı: Artık reçete ile alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye toplam 2 milyar 265 milyon TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Bakan Yumaklı, 26 bin 591 işletmeye 2 milyar TL aşkın para cezası uygulandığını duyurdu.

ARTIK REÇETE İLE ALINACAK

Böcek ailesi faciasının ardından mevcut uygulamalara yenisinin ekleneceğini açıklayan Bakan Yumaklı, "B reçete uygulamasıyla zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesi ile alınabilecek. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız" dedi.

BÖCEK AİLESİNİN HAYATINI KAYBETMESİ

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da aynı aileden dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesi olayını yaşadık. Hayatını kaybeden Böcek ailesine başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. Bize intikal eden her türkü olayı da en ince detayına kadar araştırıyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor. Et ve et ürünlerinin satış noktaları ile 81 ilde son kullanma talimatı, bozulma risklerine karşı denetimleri artırma talimatı verdik."

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK'e geleck yıl devreye alıyor yayın içeriklerini izlemek için...
RTÜK'e geleck yıl devreye alıyor yayın içeriklerini izlemek için...
Atama ve görevden alma kararları yayımlandı!
Atama ve görevden alma kararları yayımlandı!
Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü
Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü
Komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştı! Mahkemede böyle savunma yaptı
Komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştı! Mahkemede böyle savunma yaptı
Bakan Kurum'un iklim diplamasisi: 7 Ülkeden mevkidaşları ile görüştü
Bakan Kurum'un iklim diplamasisi: 7 Ülkeden mevkidaşları ile görüştü
Küresel keşz Volkswagen'i de salladı! Asıl darbe ise tüketicilere...
Küresel keşz Volkswagen'i de salladı! Asıl darbe ise tüketicilere...
Tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
Tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı
ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti