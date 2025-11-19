Atama ve görevden alma kararları yayımlandı!

Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında 2 bin 408 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç ve Gelir İdaresi Başkanlığı Aydın Defterdarı Serdar Şahin'in ataması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Kaya, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına Ergin Toprak, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Kutluhan Özdemir, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür yardımcılıklarına Mesut Akdamar ve Fatih Özdemir getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere, yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları Hüseyin Mümtaz Şahin ve Sinan Çeliker atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Feriha Mert görevden alınarak, yerine Hasan Boz'un ataması gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere, Halil Akgün, Engin Turan, Levent Sivrioğlu, Gültekin Öztürk ve Mehmet Ünsal'ın ataması yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine İbrahim Ercan Karacaoğlu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Gökmen Kınık ile Selamettin Ermiş'in atanması uygun bulundu.