BIST 10.906
DOLAR 42,35
EURO 49,08
ALTIN 5.566,06
HABER /  MEDYA

RTÜK'e geleck yıl devreye alıyor yayın içeriklerini izlemek için...

RTÜK'e geleck yıl devreye alıyor yayın içeriklerini izlemek için...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın içeriklerini daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde izlemek için yapay zeka destekli analiz ve değerlendirme sistemlerini gelecek yıl devreye alacak.

Abone ol

RTÜK'ün Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için hazırladığı sunumda Üst Kurul'un çalışmalarına yer verildi.

Burada yer alan bilgilere göre, toplumsal bütünlüğü, milli ve manevi değerleri korumak adına yaptığı çalışmalarla 31 yılı geride bırakan RTÜK, toplumsal sorumluluğu ve yayıncılık etiğini esas alarak kamuoyuna ulaşan her içeriği dikkatle izliyor.

Yayın izleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yaklaşık 330 bin saat radyo ve televizyon yayınını inceleyen, 26 bini aşkın ihbar ve şikayeti değerlendiren RTÜK, yayıncılık alanında geleneksel mecraların yanı sıra dijital platformlarda da düzenleme ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede RTÜK, yayın içeriklerinin daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde izlenebilmesi için 2026'da yapay zeka destekli analiz ve değerlendirme sistemlerini devreye alacak. Böylece yayın içeriklerinin izlenmesi teknoloji yardımıyla daha etkin hale gelecek, izleyicilerin ihbar ve şikayetleri ise daha hızlı değerlendirilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Atama ve görevden alma kararları yayımlandı!
Atama ve görevden alma kararları yayımlandı!
Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü
Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü
Komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştı! Mahkemede böyle savunma yaptı
Komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştı! Mahkemede böyle savunma yaptı
Bakan Kurum'un iklim diplamasisi: 7 Ülkeden mevkidaşları ile görüştü
Bakan Kurum'un iklim diplamasisi: 7 Ülkeden mevkidaşları ile görüştü
Küresel keşz Volkswagen'i de salladı! Asıl darbe ise tüketicilere...
Küresel keşz Volkswagen'i de salladı! Asıl darbe ise tüketicilere...
Tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
Tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı
ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti
İspanya teknik direktörü maç sonunda öyle bir hareket yaptı ki...
İspanya teknik direktörü maç sonunda öyle bir hareket yaptı ki...