Mitsubishi Electric Türkiye'den kışa özel kampanya

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, kışa özel konforlu ısıtma sağlayan klima modellerinde erişilebilir avantajlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Türkiye, dört mevsim yüksek performanslı klima çözümleri sunarak kampanyalarını sürdürüyor.

Yıl sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında, NoviroME, Legendera ve Kirigamine Zen serisi klimalarda 9 bin liraya varan indirim, 12 aya varan taksit imkanı ve Bonus özellikli bireysel kredi kartlarına özel vade farksız 8 taksit fırsatı tüketicilerle buluşuyor.

Garanti BBVA'nın yanı sıra Bonus özellikli DenizBank, Alternatif Bank, ICBC Turkey, ING Bank ve Türkiye Finans gibi anlaşmalı bankaların kart sahipleri de vade farksız 8 taksit avantajından faydalanabiliyor.

Şirket, kampanya kapsamında tüketicilere "ME Club Ayrıcalıklar Dünyası"na özel 1000 lira değerinde hediye puan da sunuyor. Kampanyalı klima modellerini tercih eden kullanıcılar, alışverişlerinde bu puanları kullanarak ek fırsatlardan yararlanabiliyor.

"Mitsubishi Electric Kalite Felsefesi" doğrultusunda üretilen Mitsubishi Electric klimalar, yüksek performansın yanı sıra uzun ömürlü kullanım güvencesi veriyor. Kampanya dönemi boyunca tüm kullanıcılar, 3 yıllık garanti ve 10 bin 500 lira değerindeki 7 yıl ek garanti imkanıyla toplam 10 yıl garanti avantajı elde ediyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, hayata geçirdiği sadakat programıyla ilerleyen dönemlerde daha geniş kapsamlı fırsatlar, özel kampanyalar ve çeşitli avantajlar sunmayı planlıyor. Şirket, bu programla iş ortaklarının ve bireysel kullanıcılarının marka bağlılığını güçlendirmeyi ve uzun vadeli işbirliklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Muhabir:Mehmet Selçuk Güçlü

