Yerlikaya duyurdu polislere müjde geldi! İşte yeni şark tebligatı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Teşkilatı ile buluşmasında, polis memurlarına müjdeyi verdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada; Genel Atama Dönemi'nde polislere ikinci şark tebligatının yapılmayacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, polis memurlarına müjde verdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada; Genel Atama Dönemi'nde polislere ikinci şark tebligatının yapılmayacağını ifade etti. 2026 yılından itibaren Polis memuru olan kişiler, zorunlu olarak sadece 1 kez Şark görevine gidecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Görev puanına dayalı olan yeni atama sisteminin uygulandığını belirten Bakan Yerlikaya "Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.