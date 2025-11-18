Bahçeli’nin İmralı çıkışı sonrası Özdağ’dan çağrı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “İmralı’ya gitmekten gocunmam” sözleri siyasette tartışma yarattı. Bahçeli’nin açıklamalarına tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisine davet ediyorum. "ifadesinin kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı’ya gitmeye hazır olduğunu ilan ettiği sözleri, siyasette yankı uyandırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bahçeli’nin grup konuşmasından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Bahçeli: İmralı’ya ben giderim

Özdağ, X (Twitter) platformundan yaptığı paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisine davet ediyorum. Korkma! Zafer Partisine üye ol, aileni ve vatanını savun.” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda Bahçeli’nin şu sözleri yer alıyor:

“Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis’te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem."

Bahçeli, İmralı ziyaretine yönelik tartışmalara “nokta konulması” gerektiğini vurgulamış, “Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası olmayacaktır.” demişti