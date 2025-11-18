BIST 10.928
SPOR

PFDK bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PFDK bahis soruşturmasında TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcudan 282'sine verilen cezaları açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevki yapılan 282 futbolcudan 281'ine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Bursaspor’dan Sefa Narin’e 3 ay, Emrehan Gedikli ile Enes Kaya’ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandığı belirtildi.

Muğlaspor’da forma giyen Canberk Aydemir hakkında ise aynı fiil nedeniyle daha önce ceza verilmiş olması gerekçesiyle ek bir yaptırıma gidilmedi. PFDK, Canberk Aydemir'e 2 Eylül 2025 tarihinde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.

Kurulun sürece ilişkin değerlendirmelerinin ilerleyen günlerde devam edebileceği ifade edildi.

TFF
