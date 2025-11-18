Narin Güran cinayetinde Yargıtay'a daraltılmış baz raporu itirazı

Narin Güran cinayetinde ağabey Enes Güran'ın avukatı, daraltılmış baz raporuna itiraz ederek başka davayı emsal gösterip Yargıtay’a başvurdu.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Narin’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, Narin Güran cinayeti davasındaki aynı bilirkişilerin Bismil ilçesinde hazırladığı daraltılmış baz çalışması raporuyla cinayetten tutuklanan 3 kişinin beraat ettiğini belirterek Yargıtay’a başvurdu.

Akbilek, dilekçesinde dosyada mevcut daraltılmış baz çalışmasını gerçekleştiren bilirkişilerin yetkisiz ve usule aykırı biçimde görevlendirildiğini iddia etti.

Görüldüğü ve görülmeye devam edileceği üzere dar baz şaşmaz, sapmaz, kesin ve matematiksel bir veri olmayıp katiyen ayak izi olarak da adlandırılamayacaktır. Ceza yargılaması pratiğimize birtakım dayatmalarla ‘yedirilmeye’ çalışıldığı anlaşılan bahse konu delil değerlendirme aracının bilimsel ve teknolojik gerçeklikle uyuşmadığı, günümüz teknolojik imkanları ile geriye dönük HTS-Baz sinyallerinin en fazla 2 metre mesafe, 1 dakika zamansal yanılgı payıyla canlandırılabileceği iddiasının sansasyonel ve doğrulanamaz olduğu bize göre tartışmasız ortaya konulmuşken ekte mübrez yerel mahkeme duruşma tutanağı karşısında çalışmanın matematik kesinlik iddiasının savunulmasının söz konusu olamayacağı anlaşılmaktadır.

Oysa ki bu soruşturma ulusal medya ve basına servis edilerek ‘Daraltılmış Baz Çalışması sayesinde 12 yıllık cinayetin faillerinin tespit edilerek yakalandığı’ herkese ilan edilmiş, böylece daraltılmış baz ucubesine yönelik itiraz ve eleştirilerimizin sesi kısılmaya, bu sözde yönteme genel bir güven telkini imkanı getirilmeye gayret edilmiştir. Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada mevcut ‘Daraltılmış Baz Çalışması’nı hazırlayan şahısların dosyamız bilirkişileri ile aynı kişiler olması, benzer yöntemle rapor hazırladıkları dikkate alınarak bir yöntemin bilimsel olabilmesi için her denemede aynı sonucu vermesi gerektiği kuralı kapsamında, önceden sunduğumuz sözlü ve yazılı savunma ve açıklamalarımız ile uzman çalışmaları içerikleri birlikte gözetilip hukuka aykırı yöntemle elde edildiği tartışmasız, bilimsel kriterlere uymadığı uzman görüşleri ile kanıtlanmış, hukuk sistemimize büyük ve giderilemez zararlar vermeye aday raporların hükümde dikkate alınmamasına karar verilmesini sanık Enes Güran müdafi sıfatıyla, saygılarımla, talep ederim.”