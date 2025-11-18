BIST 10.730
Mersin'de öğrenciye cinsel istismarda bulunan hizmetlinin cezası belli olu

Mersin'in Silifke ilçesinde hizmetli olarak çalıştığı okuldaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Silifke 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, ev hapsini de içeren adli kontrol tedbiri uygulanan sanık Ertan E. (58) ile mağdur öğrencinin avukatı katıldı.

Duruşma salonunda Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin vekilleri de hazır bulundu.

Ertan E, savunmasında, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, "çocuğun cinsel istismarı suçundan" 12 yıl 6 ay, "müstehcenlik" suçundan 8 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 14 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Heyet, Ertan E. hakkında verdiği hükümde indirim maddesi uygulamadı.

İlçedeki bir ortaokulda hizmetli olarak çalışan Ertan E. hakkında 16 Nisan 2024'te 14 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

