TBMM tutanaklarında bir ilk: 'Bilinmeyen Dil' kayıtlara geçti! 2 saat sonra değiştirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, milletvekillerinin kullandığı Kürtçe ifadeler tarihî bir ilk olarak tutanaklara aynen geçti. Ancak iki saat içinde bu ifadeler kaldırıldı, yerlerine üç nokta kondu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çözüm süreci çerçevesinde yürütülen komisyon görüşmelerinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Kürtçe ifadeler ilk kez Meclis tutanaklarına aynen geçirildi. Ancak bu kayıtlar sadece iki saat sonra kaldırıldı.

“BİLİNMEYEN DİL” YERİNE DOĞRUDAN YAZILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sunumunun ardından söz alan DEM Parti milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Mehmet Rüştü Tiryaki, konuşmalarında bazı Kürtçe ifadeler kullandı. Önceki uygulamalarda bu tür ifadeler “bilinmeyen dil” ya da “x” şeklinde yer alırken, bu kez doğrudan yazılı halde tutanaklara geçti.

Tiryaki’nin ifadeleri arasında yer alan “Jin kart” ve “Şaredariya Xelfetî” (Halfeti Belediyesi) terimleri aynen kaydedildi. Ancak Ayan’ın kullandığı “Jin, Jiyan, Azadî” sloganı tutanaklarda üç nokta (“…”) olarak yer aldı.


İKİ SAAT SONRA GERİ ADIM

Kayıtlardaki bu “ilk” uzun sürmedi. Yaklaşık iki saat sonra Meclis tutanakları yeniden düzenlendi ve Kürtçe ifadelerin tamamı kaldırıldı. Yerlerine üç nokta işareti konuldu. Tutanakların altına ise şu not eklendi:

“Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edilmiştir.”

