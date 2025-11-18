BIST 10.730
MAGAZİN

Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tüm güzellikler için minnettarız"

Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tüm güzellikler için minnettarız"

18 Kasım 2013'te hayata veda eden usta tiyatrocu Nejat Uygur, ölüm yıl dönümünde anıldı; "Tüm güzellikler için minnettarız"

Usta tiyatrocu Nejat Uygur, 2013'te solunum yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayata veda etmişti. Merhum sanatçının vefatının yıl dönümünde çocukları tarafından anıldı.

"CANIM BABAM"

Babası ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Behzat Uygur, "Canım babam... 9 Ağustos 1927 - 18 Kasım..." ifadelerini kullandı.

Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tüm güzellikler için minnettarız" - Resim: 0

"CENNET MEKÂNIN OLSUN"

Süha Uygur ise Nejat Uygur'u "Babamız, atamız, ustamız, seni çok özlüyorum. Bize kattığınız tüm güzellikler için anneme ve sana minnettarız. Nurlar içinde uyu baba. Cennet mekânın olsun" sözleriyle andı.

Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tüm güzellikler için minnettarız" - Resim: 1

