Derya Uluğ ile Asil Gök'e komşu şoku! Savcılığın yolunu tuttular

Şarkıcı Derya Uluğ'un sevgilisi müzisyen Asil Gök ile komşusu Nazlı E. arasında bir süredir 'gürültü' nedeniyle gerilim yaşanıyor. İddiaya göre, pilates hocası olan komşu Nazlı E.'nin yüksek sesli aktiviteleri Asil Gök ve komşularını rahatsız etti. Nazlı E.'nin müzisyenin dairesine zorla girmeye çalışıp tehdit etmesiyle Derya Uluğ ile Asil Gök savcılığın yolunu tuttu.

İstanbul Maslak'ta yaşayan müzisyen Asil Gök, üst komşusu Nazlı E. ile bir süredir gerginlik yaşıyor. İddiaya göre, Gök'ün pilates eğitmeni olan komşusu Nazlı E., uzun süredir yüksek sesli aktivitelerle komşularına rahatsızlık veriyor.

Sevgilisi Derya Uluğ ve avukatları ile adliyeye giden müzisyen, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde; Nazlı E.'nin uzun süredir komşularına rahatsızlık verme derecesinde yüksek sesli aktiviteler yaptığı, bu durumun 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarını kapsadığı belirtildi. Sabah'ın haberine göre, dilekçede, şüpheli konumdaki Nazlı E.'nin 6 Kasım 2025 tarihinde bir televizyon kanalına röportaj vererek, Asil Gök'ün stüdyosundan gelen sesler nedeniyle rahatsız olduğunu söylediği, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA KARARI TALEP EDİLDİ

Geçen pazartesi gecesi ise Nazlı E.'nin, ünlü müzisyenin kapısını zorlayarak daireye zorla girmeye çalıştığı iddia edildi. Olay sırasında evde misafirlerin de bulunduğu, kapıya zarar verildiği ve gürültü nedeniyle binada huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve site yönetimi tutanakları da savcılığa sunuldu. Şüpheli hakkında adli makamlardan 'uzaklaştırma' ve 'koruma' kararı talep edildi.

