Kylian Mbappe ile PSG arasında 700 milyon avroluk uyuşmazlık

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile eski kaptanı Kylian Mbappe arasındaki hukuk mücadelesinin boyutu 700 milyon avroya kadar ulaştı.

2024 yazında İspanya'nın Real Madrid takımına bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığının görüldüğü dava, Paris İş Mahkemesinde başladı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, haksız fesih (44,6 milyon avro), imza primleri (40,4 milyon avro) başta olmak üzere 10 farklı konuda eski kulübünden toplam 260 milyon avrodan fazla tazminat talep etti. Bugüne kadar sessiz kalan PSG ise eski kaptanına 440 milyon avro talep ederek karşılık verdi.

Paris ekibinin talebini "eşi benzeri görülmemiş bir meblağ" olarak nitelendiren Mbappe'nin avukatları, futbolcunun ülkesinin adaletine güvendiğini kaydetti.

Eski futbolcusunu, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında yaklaşık 11 ay boyunca sözleşmesini uzatmama kararını gizlemek ve takımını kazançlı bir transferden mahrum bırakmakla suçlayan PSG, Mbappe'nin 2023 yazındaki anlaşma gereği bonservissiz gitmesi halinde sözleşmenin sonunda alması gereken bazı tutarlardan vazgeçmesi gerektiğini savunuyor. Mbappe ve çevresindekiler ise PSG'nin ortaya attığı sözlü anlaşmayı reddediyor.

Mahkemenin kararını 16 Aralık'ta açıklaması bekleniyor.

