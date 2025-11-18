Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında bombayı patlattı: İmralı'ya ben giderim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında bombayı patlattı. Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Devlet Bahçeli, bir adım daha attı. Bahçeli bu kez 'Gerekirse İmralı'ya ben giderim' dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli "İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok." ifadelerini kullandı.

MHP Devlet Bahçeli'den ezber bozan bir açıklama daha geldi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili radikal adımlar atmaktan çekinmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında bir bomba daha patlattı. Devlet Bahçeli, "Gerekirse İmralı'ya ben giderim. Yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi. İşte Devlet Bahçeli'nin İmralı ve Öcalan ile yüz yüze görüşürüm dediği o bomba açıklamalar:

İMRALI İÇİN AYAK SÜRÜMENİN...

-Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesini ayak sürmenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak? İlerleme nasıl kaydedilecek? Şayet mecliste kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum.

"GOCUNMAM, İMRALI'YA GİDERİM"

-Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem.

-Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?

-Karanlıkta göz kırpmanın ipe un sermem diye söylemeyeceğim ne varsa mertçe özgüven içinde muhatabım gözünün içine baka baka söylerim. PKK'nın lağvedilmesi bütün kanlı silahların teslimi ya da yakılması mukadder bir akibet olarak önümüzde durmaktadır.

"İMRALI'A GİTMEME İZİN VERİYOR MUSUNUZ?"

-Doğru bildiğimiz istikamette aydınlık yarınların izinde kararlılıkla ilerleyeceğiz. Gözümüzü daldan budaktan asla uzak tutmayacağız. Dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'a gitmeme izin veriyor musunuz?

İZİN ALKIŞLARLA GELDİ

Bu söz üzerine gruptaki MHP milletvekilleri ayağa kalkıp alkışlarla desteklerini açıkladılar. Bahçeli alkışlar üzerine "İşte milletin özü burada milletin öz kararı da budur diye sesleniyorum" dedi ve süreci eleştirenlere de şöyle konuştu:

-Mazisi 41 yılı bulan esasen ideolojik feyzi bir buçuk asra yaklaşan ağır ve silahlı bir musibeti ülke gündeminden tamamıyla çekip çıkarmanın yanlış olan yeri nedir? İşkembeden sallayan, sallayanlar takılmış plak gibi aynı ezberleri seslendirip duranları terörün bitişi niye rahatsız etmekte, biçin deliye çevirmektedir?

-Ruhları vücutlarından başıboş gezen sipariş ve tasarlanmış milliyetsiz milliyetçiler sorarım sizlere terörün sona ermesiyle vasat bulacak şahlanmış Türkiye'ye tomurcuk tomurcuk açmış barış ve huzur neden uykularınızı bu kadar kaçırıyor?

-Müzakere yokken, mütareke yokken, taviz yokken, teslimiyet yokken gizli pazarlık yokken hepsine birden var demek sürekli çürük tahtaya çivi çakmaya kalkışmak manen, ahlaken ve vicdanen utanç duyulacak bir yüzsüzlük değil midir? Huzurlarınızda terörsüz Türkiye hamlesine karşı atılan elim ve şeniş ifade iftiraları hem reddediyor hem de muhlis muhataplarına misliyle iade ediyorum

-Terörsüz Türkiye'nin mahsurlu olduğunu ileri sürenlere sizin alternatifiniz, sizin politik vizyonunuz, sizi çağı ve yüzyıl okuyacak milli tasavvur ve teklifiniz nedir diye sormak en tabii hakkımızdır. Boşa sallayıp dolu tutmanın kurnazlığında olan marjinalleşmiş siyasilerle ilgimiz ve işimiz olmaz, olamaz, olmayacak.

-Birliğimizi koruyacağız, dirliğimizi koruyacağız, beraberliğimizi koruyacağız. Ant olsun, şart olsun, Türkiye'nin ve Türk milletinin ali ve asli çıkarlarından milim de olsa ödün vermeyeceğiz.

-Hep birlikte Türkiye olduğumuzu sonuna kadar haykıracağız. Melez ve kopya edilmiş açıkçası ana akım ve kaynaktan tamamıyla kopmuş sözde milliyetçi, sözde demokrat, sözde insansever, sözde aydınların hiçbir telkinine aldırmayacağız. Kale ve ciddiye bile almayacağız. Doğru bildiğimiz istikamette sağlam irademizle aydınlık yarınların izinde kararlılıkla ilerleyeceğiz. Durmayacağız, sinmeyeceğiz mevzu ve vatan ve millet olduğu sürece gözümüzü daldan budaktan asla uzak tutmayacağız.