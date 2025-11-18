BIST 10.747
Mahmud Abbas öldürülsün diyen İsrailli bakan için Filistin'den dünyaya çağrı

Filistin, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın öldürülmesi çağrısının ardından uluslararası toplumu İsrail'de devlet düzeyinde giderek artan başıboşluğun durdurulması için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in ifadeleri "açık bir suikast ve saldırı çağrısı" olarak nitelendirerek "en sert şekilde" kınadı.

Bakanlık, bu söylemlerin İsrail'de "soykırım, zorla yerinden etme ve hukuksuzluğu yasallaştırma" eğiliminin parçası olduğunu belirtti.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail hükümetinin sorumluluğunu ortaya koyacak mekanizmaları işletme ve "devlet düzeyinde giderek artan başıboşluğun durdurulması" çağrısı yapıldı.

Bakanlık ayrıca, terör ve öldürme çağrılarını siyaset aracı haline getiren söylemlerin, uluslararası hukuk düzenini tehdit eden tehlikeli bir gidişata işaret ettiğini vurguladı.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin Gazze Şeridi'ne ilişkin tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanması halinde Filistin Yönetimi yetkililerine "hedefli suikast" ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gözaltına alınması tehdidinde bulunmuştu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi'nde liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin grup toplantısında konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek ABD'nin BMGK'ya sunduğu Gazze'ye ilişkin tasarının onaylanması halinde Filistin Yönetimi liderlerinin "hedefli suikastlerle" öldürülmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutuklanmasını istemişti.

