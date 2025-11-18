BIST 10.736
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı için Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

MHP lideri Bahçeli'nin "Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem." çıkışı gündem oldu. Bahçeli'nin çıkışı için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında, "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yineledi.

Komisyon heyetinin İmralı'ya ziyaretinin gerçekleşmemesi ihtimaline değinerek Bahçeli, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi.

Bahçeli'nin söz konusu açıklamaları kamuoyunda gündem oldu. Basın mensupları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konu hakkında soru yöneltti.

"TAKDİR YETKİSİ KOMİSYON'A AİT"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz."

İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin de konuşan Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. Maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. Maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" dedi.

