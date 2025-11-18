BIST 10.747
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Erzurum'da yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan 34 CTG 925 plakalı yolcu otobüsü ile 90 AN 811 plakalı yabancı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var - Resim: 0

Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme kaza

Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda hasar oluştu.

Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var - Resim: 1

Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var - Resim: 2

