Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş enflasyonla mücadelede gereken reçeteyi açıkladı

Ekonomi gazetesi yazarı Alattin Aktaş, enflasyonla mücadelede yol alınabilmesi için TÜİK'in enflasyon hesabının tümüyle kamuoyuna açılması çağrısında bulundu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri tartışmalara konu olurken, konuya ilişkin çarpıcı bir öneri Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'tan geldi.

Enflasyonla mücadelede ilk yapılması gereken toplumun büyük bir kesiminin açıklanan enflasyon oranlarına inanmasını sağlamak olduğunu belirten Aktaş, TÜİK'i işaret etti.

TÜİK'in açıkladığı oranlara güveninin artmasıiçin hesaplamaların nasıl yapıldığının tüm detaylarıyla kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

"Enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa işte reçete" başlıklı yazısında Aktaş şu ifadelere ver verdi: