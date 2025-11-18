BIST 10.747
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş enflasyonla mücadelede gereken reçeteyi açıkladı

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş enflasyonla mücadelede gereken reçeteyi açıkladı

Ekonomi gazetesi yazarı Alattin Aktaş, enflasyonla mücadelede yol alınabilmesi için TÜİK'in enflasyon hesabının tümüyle kamuoyuna açılması çağrısında bulundu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri tartışmalara konu olurken, konuya ilişkin çarpıcı bir öneri Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'tan geldi.

Enflasyonla mücadelede ilk yapılması gereken toplumun büyük bir kesiminin açıklanan enflasyon oranlarına inanmasını sağlamak olduğunu belirten Aktaş, TÜİK'i işaret etti.

TÜİK'in açıkladığı oranlara güveninin artmasıiçin hesaplamaların nasıl yapıldığının tüm detaylarıyla kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

"Enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa işte reçete" başlıklı yazısında Aktaş şu ifadelere ver verdi:

“Madde fiyatlarını bile açıklamayan TÜİK, böylesine detaylı bir açılıma yönelir mi?” Yanıtım, “Sanmıyorum” olur. Umudum, “Yönelir” olur. Zaten böyle bir kararı TÜİK kendi başına veremez. Böylesine bir açılım ancak siyaset izin verirse olur. Ve bu yapılmadığı sürece girişte de belirttiğim gibi Türkiye açıklanan enflasyon oranına inanılmayan ve herkesin kafasında oluşturduğu enflasyona göre fiyat belirlediği, inanılmaz bir fiyat karmaşasının yaşandığı ve fiyatlama davranışındaki bozukluğun had safhada seyrettiği, enflasyonun da bir türlü düşürülemediği, düşürülse bile geniş kitlelerin buna inanmadığı bir ülke olmaktan kurtulamaz."

