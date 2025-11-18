BIST 10.732
KAAN'ın motoruyla ilgili Yaşar Güler'den açıklama

KAAN'ın motoruyla ilgili Yaşar Güler'den açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmalarının eş zamanlı olarak, planlı takviminde yürütüldüğünü açıkladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yazılı soru önergesi vererek, Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılacak motorun güncel durumuna ilişkin, Milli Savunma Bakanlığına sorular yöneltti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, "Milli Savunma Bakanlığımızın görev alanına giren hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede; milli muharip uçağımız KAAN'ın TUSAŞ yükleniciliğinde üretim ve geliştirme faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ediliyor, KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmaları eş zamanlı olarak planlı takviminde yürütülüyor." ifadelerine yer verdi.

