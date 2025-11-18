BIST 10.747
Galatasaray'dan ayrılıyor! Okan Buruk o futbolcuyu daha fazla tutmadı

Galatasaray'da bu sezon hiç forma giyemeyen Yusuf Demir için ayrılık kararı alındı. Teknik direktör Okan Buruk, genç futbolcuya kulüp bulması için izin verdi. Süper Lig ekiplerinin yakından takip ettiği 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetimi, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demir'in düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'da 2024-25 sezonu kadro planlamasında yer almayan Yusuf Demir için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan genç futbolcuya, devre arasında ayrılması için resmi izin tanındı.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Trendyol Süper Lig ekiplerinin yakından takip ettiği 22 yaşındaki futbolcu için Galatasaray yönetimi, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir'in de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Genç oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla bir dakika bile süre alamadı. 2022 yılında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle transfer edilen Yusuf, beklenen çıkışı bir türlü yapamadı.

AYRILIK KAPIDA

Hem yönetimin hem de teknik ekibin onayı sonrası Yusuf Demir'in devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması büyük olasılık olarak görülüyor.

