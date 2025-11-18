Bakan Kurum paylaştı! Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık 15 bin sosyal konut projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar da olacak. Sistem nasıl mı işleyecek?" notuyla kiralık sosyal konut projesine ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Videoda, ev sahibinin devlet olacağı bilgisi verilerek, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceği ve kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı belirtildi.

Projeyle aynı zamanda kira artışlarının da dengelenmesinin hedeflendiğinin altı çizilerek, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı ifade edildi.

Öte yandan, konutların 3 yıllığına kiralanacağı ve TOKİ'nin kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini sağlayacağı bildirildi.