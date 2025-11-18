BIST 10.747
DOLAR 42,34
EURO 49,14
ALTIN 5.447,47
HABER /  GÜNCEL

Özel aynı gün adımını atacak! Demirtaş' kararı kulisleri hareketlendirdi

Özel aynı gün adımını atacak! Demirtaş' kararı kulisleri hareketlendirdi

'Terörsüz Türkiye' sürecinde şu sıralar TBMM'de kurulan komisyonun İmralı'ya gidip gitmeyeceği tartışılıyor. Komisyonun gitmesi durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı gün çarpıcı bir adım atacak. Kulislerde Özel'in yapacağı konuşulan bu hamle konuşulurken gözler bir yandan da Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı çıkıp çıkmayacağında...

Abone ol

Son günlerin en dikkat çeken gelişmelerinden biri Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olur" mesajıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili soruya "Yargı ne derse o olur" diye yanıt vermişti.

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Bir yanda Demirtaş'ın tahliyesi konuşulurken Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da TBMM'deki toplantılarını sürdürüyor. Son 2 toplantısını erteleyen komisyon bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 15.00'te 17. kez toplanacak.

Bugünkü toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Komisyonda dinleme aşaması böylece tamamlanmış olacak.

BAHÇELİ'NİN 'İMRALI' ÇAĞRISI NASIL YANIT BULACAK?

Bununla birlikte komisyon üyelerinin İmralı’ya giderek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı dinleyip dinlemeyeceği merak ediliyor. Nefes'te yer alan habere göre; Devlet Bahçeli’nin, komisyondan bir heyetin İmralı’ya gönderilmesi için 4 Kasım’da yaptığı çağrıya AK Parti kanadından net bir açıklama gelmedi. CHP ise “Bu konuda önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söz söylemesi lazım. Ondan sonra biz kararımızı vereceğiz” görüşünde ısrarlı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI

CHP kulislerine göre komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda karar verilmesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, henüz tahliye edilmemişse Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Ziyaretin zamanlaması da komisyon heyetinin İmralı’ya gittiği gün olarak belirlenecek.

NEDEN AYNI GÜN?

“Özel, neden aynı gün Demirtaş’ı ziyaret edecek?” sorusuna CHP kurmayları, “Selahattin Demirtaş bu meselenin en önemli aktörlerinden biri. Uzunca bir süre HDP’yi yönetti ve geçen süreçlerde de aktif rol oynadı” yanıtını verdi.

Demirtaş’ın vatandaş tarafından seçilmişliğine vurgu yapan CHP kurmayları, “Ortada zaten bir AİHM kararı söz konusu, yani Demirtaş’ın çoktan dışarıda olması ve bu sürece katkı sunması gerekiyordu ancak böylesine demokratik bir adım dahi henüz atılmadı. O yüzden bu ziyaret aslında süreci, Kürt sorununun çözümünü destekleyen bir adım olacak bizim açımızdan” ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum paylaştı! Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Bakan Kurum paylaştı! Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
MHP lideri Devlet Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya giderim
MHP lideri Devlet Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya giderim
Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Tarih ve şartlar belli oldu
Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Tarih ve şartlar belli oldu
Hormon dengesini bozan kitlelere 'robotik çözüm'
Hormon dengesini bozan kitlelere 'robotik çözüm'
Emlak Konut’tan Mekke’de 400 milyon dolarlık yeni yaşam projesi!
Emlak Konut’tan Mekke’de 400 milyon dolarlık yeni yaşam projesi!
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Mahmud Abbas öldürülsün diyen İsrailli bakan için Filistin'den dünyaya çağrı
Mahmud Abbas öldürülsün diyen İsrailli bakan için Filistin'den dünyaya çağrı
TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu
200 yıllık yalıda ikinci perde 18 yıllık dava silbaştan görülecek! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya
200 yıllık yalıda ikinci perde 18 yıllık dava silbaştan görülecek! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya
Güneri Civaoğlu'nun eşi kimdir? Mirası kriz çıkardı karısı tehdit etti iddiasıyla...
Güneri Civaoğlu'nun eşi kimdir? Mirası kriz çıkardı karısı tehdit etti iddiasıyla...
Galatasaray'dan ayrılıyor! Okan Buruk o futbolcuyu daha fazla tutmadı
Galatasaray'dan ayrılıyor! Okan Buruk o futbolcuyu daha fazla tutmadı
Yandex Türkiye, Yandex Navi ve Maps'te işletmelerin görünürlüğünü artırıyor
Yandex Türkiye, Yandex Navi ve Maps'te işletmelerin görünürlüğünü artırıyor