200 yıllık yalıda ikinci perde 18 yıllık dava silbaştan görülecek! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya

Tarabya'da bulunan 200 yıllık yalı ve 10 dönümlük arazi davasında, yalının Rus mirasçılara bırakılması yönündeki kararı üst mahkeme, "tarafların dinlenmediği" gerekçesiyle bozdu. 18 yıllık dava silbaştan görülecek.

İstanbul'un en değerli bölgelerinden Tarabya sahilindeki 10 dönümlük arazi ve üzerindeki yalıya ilişkin 18 yıldır süren davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin yalıyı Rus elçilik çalışanının mirasçılarına bırakılması yönündeki kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu. 1868'de Rus elçilik çalışanı Nikola İsveçin tarafından alınan ve Osmanlı'dan günümüze Rusya'nın temsilcilik binası olarak kullanılan yalı davasında Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Rusya Federasyon ve yasal vârislerden oluşan 4 taraf bulunuyor.

Sabah'ta yer alan habere göre davanın taraflarının iddiaları yerel mahkeme tarafından detaylı biçimde değerlendirilmişti. Bu kapsamda iki asırlık tapu kayıtları, padişah fermanları, evkaf dosyaları, konsolosluk yazışmaları ve uluslararası hukuki belgeleri tek tek inceleyerek taşınmazın 19. yüzyıldaki sahibi Rus elçiliği çalışanı Nikola İsveçin'in mirasçılarına verilmesi gerektiğine hükmetmişti. İsveçin'in oğlu İvan Nikolaevitch Svetchine'in mirasçıları davada taraf olarak yer alıyor. Rusya Federasyonu ise istinaf başvurusunda bulunarak kararın kaldırılmasını talep etti. Bunun üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, dosyayı yalnızca 20 gün gibi oldukça kısa bir süre içinde sonuçlandırarak yerel mahkeme kararını bozdu.

200 yıllık yalıda ikinci perde 18 yıllık dava silbaştan görülecek! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya - Resim: 0

'TARAFLAR DİNLENMEDİ'
Kararının gerekçesinde, tarafların dinlenilmediği, açıklama ve ispat hakkının kısıtlandığı belirtildi. Ancak kararın içeriğinde, yıllar boyunca yüzlerce sayfa beyan verildiği, tarafların duruşmalara katıldığı, onlarca müzekkere ve bilirkişi raporu sunulduğunun bizzat mahkeme tarafından da kabul edildiği anlatıldı. Dosyada 7'den fazla duruşma yapıldığı, tarafların defalarca dilekçe sunduğu, yargılamanın her aşamasında tüm kurum ve müdahillerin bilgilendirildiği belgelerle sabit olmasına rağmen "dinlenmediler" gerekçesinin hukuk çevrelerinde şaşkınlığa yol açtığı kaydedildi. Karar ile 18 yıldır devam eden yargılamada başa dönüldü. Dosya yeniden 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilecek. Böylece Boğaz'ın bu en tartışmalı mülküyle ilgili hukuk mücadelesi, yıllar süren belgeli incelemelere ve kesinleşmiş tespitlere rağmen yeniden başlayacak.

200 yıllık yalıda ikinci perde 18 yıllık dava silbaştan görülecek! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya - Resim: 1

HABER RUSYA'DA GÜNDEM OLDU
İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Tarabya'daki tarihi yalının miras davası Rusya'da gündem oldu. İlk olarak Sabah'ın gündeme taşıdığı olayda yaklaşık 200 yıllık tarihi yalının kime kalacağı konusu tartışılıyor. 

