BIST 10.747
DOLAR 42,34
EURO 49,14
ALTIN 5.447,47
HABER /  GÜNCEL

Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Tarih ve şartlar belli oldu

Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Tarih ve şartlar belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına ilişkin yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026'da yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Abone ol

SEDDK'den yapılan açıklamada, engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına imkan sağlayan yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireylerin söz konusu tarihten itibaren sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabileceği kaydedilen açıklamada, düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20'ye varan oranlarda ek indirim uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, engelli bireyin TC Kimlik Numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarının trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hormon dengesini bozan kitlelere 'robotik çözüm'
Hormon dengesini bozan kitlelere 'robotik çözüm'
Emlak Konut’tan Mekke’de 400 milyon dolarlık yeni yaşam projesi!
Emlak Konut’tan Mekke’de 400 milyon dolarlık yeni yaşam projesi!
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Mahmud Abbas öldürülsün diyen İsrailli bakan için Filistin'den dünyaya çağrı
Mahmud Abbas öldürülsün diyen İsrailli bakan için Filistin'den dünyaya çağrı
TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu
200 yıllık yalıda ikinci perde 18 yıllık dava silbaştan görülecek! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya
200 yıllık yalıda ikinci perde 18 yıllık dava silbaştan görülecek! Hazine, Vakıflar, Rusya ve mirasçılar karşı karşıya
Güneri Civaoğlu'nun eşi kimdir? Mirası kriz çıkardı karısı tehdit etti iddiasıyla...
Güneri Civaoğlu'nun eşi kimdir? Mirası kriz çıkardı karısı tehdit etti iddiasıyla...
Galatasaray'dan ayrılıyor! Okan Buruk o futbolcuyu daha fazla tutmadı
Galatasaray'dan ayrılıyor! Okan Buruk o futbolcuyu daha fazla tutmadı
Yandex Türkiye, Yandex Navi ve Maps'te işletmelerin görünürlüğünü artırıyor
Yandex Türkiye, Yandex Navi ve Maps'te işletmelerin görünürlüğünü artırıyor
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Daikin'den hava temizleme cihazlarında yıl sonuna özel fırsatlar
Daikin'den hava temizleme cihazlarında yıl sonuna özel fırsatlar
İstanbul'da ara tatilin ardından ikinci iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da ara tatilin ardından ikinci iş gününde trafik yoğunluğu