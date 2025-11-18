Hormon dengesini bozan kitlelere 'robotik çözüm'

Böbrek üstü bezi kitlelerinin bozduğu hormon dengesi ve stres yanıtı, robotik cerrahi ile yeniden düzene giriyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Hüsnü Aydın, bu ileri teknoloji sayesinde ameliyat başarısının ve hastaların yaşam kalitesinin maksimize edildiğini belirtti.

Böbrek üstü bezlerinde gelişen riskli kitleler ve hormon üreten tümörler, artık robotik cerrahi hassasiyetiyle tedavi ediliyor. Cerrahlar için operasyonel mükemmellik, hastalar için ise minimum ağrı ve konfor anlamına gelen bu yenilikçi yöntem, özellikle kritik bölgelerdeki ameliyatlarda öne çıkıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, bu yüksek teknolojinin cerrahi başarıdaki rolünün altını çizdi.

“ROBOTİK SİSTEM TİTREMEYİ ÖNLEYEREK AMELİYATI KOLAYLAŞTIRIYOR”

Böbrek üstü bezlerinin küçük olmasına rağmen hayati işlevler üstlendiğini belirten Doç. Dr. Hüsnü Aydın, “Bu bezler yaklaşık 7 ila 10 gram ağırlığında, 4-5 santimetre uzunluğunda ve 1-2 cm enindedir. Buna rağmen salgıladıkları hormonlarla stresle mücadele, tansiyon dengesi ve enerji metabolizması üzerinde etkili olurlar. Ancak bezlerde gelişen kitleler, büyüme ya da aşırı hormon üretimi gibi durumlarda cerrahi gerektirebilir” dedi.

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ YÖNTEMLER ÖNE ÇIKIYOR

Böbrek üstü bezi cerrahisinin genellikle kapalı yöntemlerle gerçekleştirildiğini aktaran Doç. Dr. Aydın, “Bu ameliyatlar, hastanın vücudunda yapılan küçük kesilerle laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemleriyle yapılabilir. Minimal invaziv cerrahi sayesinde iyileşme süresi kısalır, ağrı ve yara izi minimuma iner” ifadelerini kullandı.

ROBOTİK CERRAHİ ZOR OLGULARDA ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

Robotik cerrahinin özellikle son yıllarda popülarite kazandığını belirten Doç. Dr. Aydın, yöntemin bazı durumlarda laparoskopiye göre üstünlük sağladığını vurguladı. Doç. Dr. Aydın, “Robotik cerrahi, üç boyutlu görüntü sağlaması, kameranın kontrolünün tamamen cerrahta olması ve titremeyi ortadan kaldıran teknolojisi sayesinde ameliyatın hassasiyetini artırıyor. Özellikle obez hastalarda, büyük kitlelerde ya da feokromositoma gibi fazla hormon salgılayan tümörlerde robotik cerrahi bize büyük avantaj sağlıyor” diye belirtti.

AMAÇ, HEM GÜVENLİ HEM KONFORLU AMELİYAT

Doç. Dr. Aydın, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nde hastaların konforunu artırmaya yönelik teknolojik olanakların en üst düzeyde kullanıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Amacımız, hastalarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutarken, ameliyat sonrası süreci de olabildiğince konforlu hale getirmektir. Robotik cerrahi bu hedefe ulaşmamızda önemli bir araçtır.”