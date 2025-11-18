Güneri Civaoğlu'nun eşi kimdir? Mirası kriz çıkardı karısı tehdit etti iddiasıyla...

2024 yılında hayatını kaybeden gazeteci Güneri Civaoğlu'nun mirası, ailede krize neden oldu. 1987 ve 2019 tarihli iki vasiyetnamesinde tüm malvarlığını eşi Canan Civaoğlu'na bırakmıştı. Ancak yeğenlerinden oluşan 4 mirasçı daha ortaya çıktı ve Civaoğlu'nun mirası hakkında yeğenleri, vasiyetnamenin iptali talebiyle dava açtı.

1 Kasım 2024 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybeden usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun mirası, ailede büyük bir krize neden oldu. Civaoğlu, 32 yıl arayla imzaladığı iki vasiyetnamesinde de tüm malvarlığını eşi Canan Civaoğlu'na bıraktığını belirtirken, bu karara 4 mirasçı karşı çıktı.

EŞİ VE YEĞENLERİ MİRASÇI AMA...

Civaoğlu'nun vefatının ardından kanunen mirasçı olarak eşi Canan Civaoğlu, yeğenleri Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay'ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ile Güneri Kerim Uluğbay kaldı.

TÜM MALINI EŞİNE BIRAKTI

Civaoğlu'nun İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan 1987 ve 2019 tarihli iki vasiyetnamesinde, tüm malvarlığını eşine bıraktığı belirtildi.

EŞİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

Güneri Civaoğlu'nun, karısının tehdit ve baskısı nedeniyle bu vasiyetnameleri yapmak zorunda bırakıldığını ileri süren 4 mirasçı, 'vasiyetnamenin iptali' için dava açtı. Dilekçede yeğenleri "Güneri ile eşi Canan Civaoğlu, resmi olarak evli olmalarına rağmen çok uzun yıllardan beri fiilen ayrı yaşamaktadır. Evlilikleri kağıt üzerinde anlaşma niteliğindedir" dedi.

2019'DAKİ RÖPORTAJDA EŞİ İÇİN SÖYLEDİKLERİ

Güneri Civaoğlu 2019'da bir gazeteye verdiği röportajında eşi Canan Civaoğlu ile ilgili şunları söylemişti:

-"Eşim uzun zamandır yaz kış Bodrum’da kalıyor. Onun için cuma akşamları Bodrum’a gidip pazartesi günleri dönüyorum. Harikulade bir eşim var. Her geçen gün daha çok seviyorum onu. 50 yıl oldu, dile kolay. Hakikaten çok şanslıyım."

KANSERE YENİLMİŞTİ EŞİ HUKUKÇU...

Güneri Civaoğlu yıllarca ekranlarda bir çok popüler programa imza attı. Usta gazeteci 2024 yılında 85 yaşında kanser hastalığından öldü.

Güneri Civaoğlu'nun eşi Canan Civaoğlu, Lausanne Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alarak 1969-1990 yılları arasında aktif olarak çalışmıştır. Bir dönem Avrupa Konseyi Meclisi Eğitim ve Kültür Komisyonu'ndan sorumlu olarak görev yapan Canan Civaoğlu, 1980 yılında Türkiye'de ilk astroloji dergisi olan Burç’u yayınlayarak bu alanda öncülük etmiştir.