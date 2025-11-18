BIST 10.732
HABER /  POLİTİKA

Müsavat Dervişoğlu'ndan 'İmralı'ya ben giderim' diyen Bahçeli için tek cümle...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grubunda ezberleri bozup "Gocunmam, gerekirse İmralı'ya ben giderim" açıklaması yaptı. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu çıkıştan sonra milliyetçi cephenin diğer partisi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan tek cümlelik bir twit geldi. Zafer Partisi Genel Başkaın Ümit Özdağ ise "Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. "dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında bombayı patlattı. Terörsüz Türkiye sürecini 'Öcalan gelip Meclis'te konuşsun' sözleriyle başlatan Devlet Bahçeli, bir adım daha attı. Bahçeli bu kez 'Gocunmam gerekirse İmralı'ya ben giderim' dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Bahçeli "İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok." ifadelerini kullandı.

TEK CÜMLELİK TWİT
Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı gündeme otururken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Ümit Özdağ'dan bu açıklamaya tepki geldi. Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından 'Bahçeli'nin çıkışıyla ilgili tek cümle yazdı ve şunu dedi:

-SALIN GİTSİN!..

ÜMİT ÖZDAĞ : TARİHİ KIRILMAYA DOĞRU
Milliyetçe cephenin bir diğer partisi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' açıklamasını paylaşıp şunları yazdı:

-Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisine davet ediyorum. Korkma! Zafer Partisine üye ol, aileni ve vatanını savun

