Yurt genelinde yağış yok ama fırtınaya dikkat! Hızı 70 km'yi aşacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.