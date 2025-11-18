Yurt genelinde yağış yok ama fırtınaya dikkat! Hızı 70 km'yi aşacak...
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak uyarısında bulunuldu. Sıcaklık, batının yanı sıra doğuda da 2-4 derece yükseliyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında fırtınanın hızı, saatte 70 km'yi bulacak. İllerimizde hava durumu şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DOĞUDA SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: