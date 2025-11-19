BIST 10.917
DOLAR 42,36
EURO 49,10
ALTIN 5.607,52
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız." dedi.

Abone ol

Tekin, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni eğitim modeli iddiasına ilişkin soru üzerine Tekin, "Şu an gündemimizde onlar yok. Şu an gündemimizde yarıyıl tatili, birinci tatil var biliyorsunuz, onlarla uğraşıyoruz. Bütçe görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Tekin, "YÖK'ün alanında ama üniversiteyi 3 yılda bitirebilme durumuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Sadece yükseköğretim açısından bakmamak lazım. Dünyada iletişim araçları ve gençlerimizin, çocuklarımızın bilgi edindiği araçlar geliştikçe daha hızlı bilgiye erişiyorlar. Eğitim-öğretim süreleri de otomatikman kısalmak durumunda. Çok doğal bir şey. Seyri de bu yönde." diye cevapladı.

"İsteyen 3 yılda bitirebilecek öyle mi?" sorusu üzerine Tekin, "YÖK'ün açıklamasına bakmadım ama zaten normal koşullarda üniversitelerde kredi sistemi olduğu için, bunun mümkün olduğu üniversiteler var mı yok mu, bunu yaygınlaştırmak istiyor. Çok yerinde bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, "24 Kasım'da gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen atamasına" ilişkin bir soruyu yanıtlarken "2024 KPSS ile, KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız. Biliyorsunuz KPSS puanı artı mülakatlarla beraber aday arkadaşlarımızın notları açıklanmıştı. Şimdi tercihlerini alıyoruz. 24 Kasım'da da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı bir törenle arkadaşlarımız görev yerlerini öğrenmiş olacak ve atamalarını yapmış olacağız. Hayırlı olsun." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
Milli mücadelenin isimsiz kahramanı Zenci Musa: Öldüğünde çantasından ne çıktı?
Milli mücadelenin isimsiz kahramanı Zenci Musa: Öldüğünde çantasından ne çıktı?
Çocuk istismarcısı Epstein'in kardeşinden çarpıcı Trump iddiası
Çocuk istismarcısı Epstein'in kardeşinden çarpıcı Trump iddiası
Müsavat Dervişoğlu 'Devlet Bahçeli'yi salın gitsin' diyerek 'izin' iddiasını ortaya attı
Müsavat Dervişoğlu 'Devlet Bahçeli'yi salın gitsin' diyerek 'izin' iddiasını ortaya attı
Otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat! Tüketici dernekleri uyardı
Otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat! Tüketici dernekleri uyardı
İsrail'in futboldan men edilmesi için tarihi girişim
İsrail'in futboldan men edilmesi için tarihi girişim
Mitsubishi Electric Türkiye'den kışa özel kampanya
Mitsubishi Electric Türkiye'den kışa özel kampanya
Yerlikaya duyurdu polislere müjde geldi! İşte yeni şark tebligatı
Yerlikaya duyurdu polislere müjde geldi! İşte yeni şark tebligatı
Böcek ailesi faciası sonrası yeni karar: Artık reçete ile alınacak
Böcek ailesi faciası sonrası yeni karar: Artık reçete ile alınacak
RTÜK'e gelecek yıl devreye alıyor yayın içeriklerini izlemek için...
RTÜK'e gelecek yıl devreye alıyor yayın içeriklerini izlemek için...
Atama ve görevden alma kararları yayımlandı!
Atama ve görevden alma kararları yayımlandı!
Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü
Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü