Çocuk istismarcısı Epstein'in kardeşinden çarpıcı Trump iddiası

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein, ağabeyinin ABD Başkanı Donald Trump hakkında "kesinlikle kirli bilgilere" sahip olduğunu ileri sürdü.

Mark Epstein, NewsNation kanalına verdiği röportajda, Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Epstein, "Bana bildiklerini anlatmadı ama Jeffrey, Trump hakkında kesinlikle kirli bilgilere sahipti." dedi.

Trump'ın söylediği her şeyin "yalan" olduğunu savunan Epstein, "E-postalarda görebilirsiniz. Trump istediği kadar inkar etsin ama durum oldukça açık." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi isimlerin dosyalardan silindiği iddiası

Mark Epstein, dosyaların "temizlendiği" gerekçesiyle belgelerin yayınlandığını öne sürerek, elektronik postalarda adı geçen Cumhuriyetçi isimlerin silindiği bilgisinin kendisine çok güvenilir bir kaynak tarafından aktarıldığını belirtti.

Ayrıca Epstein, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in de, Jeffrey Epstein'in hapishanedeki ölümünün örtbas edilmesine dahil olduğunu iddia etti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.