Böcek ailesinin ölümü! Hastanenin ihmali var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden ailenin ölümüne ilişkin, "Hastane süreçlerinde gördüğümüz kadarıyla bir eksiklik yok ama biz her ihtimale karşı yine de bir inceleme başlatıyoruz." dedi.

Abone ol

Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden ailenin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "hastanede bir ihmalin olup olmadığına" yönelik soruyu Memişoğlu, şöyle yanıtladı:

"İki hastane de yeterli hastane. Gerekli müdahaleyi arkadaşlar yapmışlar. Hastane süreçlerinde gördüğümüz kadarıyla bir eksiklik yok ama biz her ihtimale karşı yine de bir inceleme başlatıyoruz. İki hastane de Türkiye'nin en iyi hastaneleri, orada bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz."

Memişoğlu, aileye rahmet dileyerek "Adli, idari süreç devam ediyor, bizim yapabileceğimiz bu süreçleri beklemek." dedi.

"Gıda zehirlenmesine yönelik başvuruların son dönemde arttığına" yönelik iddianın hatırlatılması üzerine ise Memişoğlu, "Biz iddialarla değil gerçeklerle hareket ediyoruz. Anormal bir durum yok." diye konuştu.