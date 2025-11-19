Galatsaray'dan şok eden Rafa Silva kararı!

Beşiktaş'ta yaşanan kriz sonrası Galatasaray ile anılan Rafa Silva'ya sarı-kırmızılı yönetim kesin bir mesafe koymaya başladı. Galatasaray'ın, Portekizli futbolcunun transferine veto koyduğu ve hiçbir girişimde bulunmayacağı öğrenildi. Beşiktaş'taki kriz nedeniyle Silva'nın 'istenmeyen oyuncu' konumuna gelmesi, Galatasaray'ın transfer ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

Beşiktaş'ta yaşanan krizle birlikte yeniden gündeme gelen Rafa Silva'nın adı bir kez daha Galatasaray ile anılmaya başladı. İlk iddialarda transfer ihtimaline tamamen kapılarını kapatmayan sarı-kırmızılı yönetim, son gelişmelerin ardından Portekizli futbolcuya kesin olarak mesafeli durmaya başladı. Yönetim içinde "Yaşadığı sorunlar ortada, bu kadar problemli bir isimden bize de hayır gelmez" görüşü hakim oldu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Galatasaray, anca Rafa'nın formasını alır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak sarı-kırmızılı cepheden gelen son bilgiler, Galatasaray'ın Rafa Silva'nın formasını dahi istemeyeceği yönünde. Teknik Direktör Okan Buruk'un da transferi veto ettiği, kulübün Portekizli futbolcu için hiçbir girişimde bulunmayacağı öğrenildi.

İSTENMEYEN ADAM OLDU

Beşiktaş'taki kriz nedeniyle Türk futbol kamuoyunun gündeminde olan Silva, kısa sürede "istenmeyen oyuncu" konumuna gelirken, Galatasaray cephesinin kapıyı tamamen kapatması transfer ihtimalini ortadan kaldırdı. Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin gelişmeler ise merakla takip ediliyor.