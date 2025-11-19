BIST 10.917
DOLAR 42,36
EURO 49,10
ALTIN 5.607,52
HABER /  GÜNCEL

Maydonoz Döner soruşturmasında iddianame hazır! İşte istenen cezalar

Maydonoz Döner soruşturmasında iddianame hazır! İşte istenen cezalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üyelik' ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Abone ol

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iddianame hazırlandı. FETÖ'nün, uzun yıllar boyunca devam ettirdiği gizliliği uygulamayı sürdürdüğü ve bu çerçevede yeni örgütsel faaliyetlere başladığı ifade edilen iddianamede, FETÖ örgüt mensuplarının finansmanı için yeni yollar aradığı belirtildi. İddianamede işletmenin, Türkiye genelindeki şubeleri vasıtasıyla örgütün güncel yapılanması faaliyetleri kapsamında örgüte finansman sağladığı tespitine yer verildi. Şüpheli şahıslara aylık düzenli kar payı gönderildiği belirtilen iddianamede, yurt dışından şubelere para aktarıldığı ve bu paraların ürün alımı adı altında faturalarla örgüt mensuplarına gönderildiği aktarıldı.

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, FETÖ'den işlem görmüş çok sayıda kişi tarafından şirkete para transferi gerçekleştirildiği belirtilirken, şirketlere ortak olan şüphelilerin banka hesap hareketlerinin olağandışı olduğu ve söz konusu kişilerin gelir seviyeleriyle banka hareketlerinin orantısız olduğu tespitine yer verildi.

"ŞÜPHELİLER 'SİGNAL' İSİMLİ UYGULAMA ÜZERİNDEN ÖRGÜTSEL YAZIŞMALAR YAPTILAR"

İddianamede adı geçen şüpheliler Bahadır Tatlıbaş, Cevat Dalli, Ebubekir Torun, Emrah Ak, Ahmet Mutlu Köylü, Mustafa Sayın, Mustafa Yavuz Özmen, Huzur Özer ve Tahsin Özbay'ın ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma geçirdikleri ve yargılandıkları belirtildi. İddianamede şüphelilerin, Türkiye'de çeşitli illerde, Almanya ve Gürcistan'da restoranları bulunan Maydonoz Döner adlı markanın, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden örgütsel yazışmalar yaptıkları, yurt içi ve yurt dışında illegal ya da yasal yollardan temin edilen fonun örgüt üyelerine iletilmesinde rol aldıkları kaydedildi.

"25'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ"

Hazırlanan iddianamede, 9 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma" ve ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 25'er yıla kadar hapis cezalandırılmaları talep edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi yarın belli oluyor
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi yarın belli oluyor
13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı
13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı
Macron sosyal medyada dikkat çekti sosyal medya uyarısı yaptı
Macron sosyal medyada dikkat çekti sosyal medya uyarısı yaptı
Böcek ailesinin ölümü! Hastanenin ihmali var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı
Böcek ailesinin ölümü! Hastanenin ihmali var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
Milli mücadelenin isimsiz kahramanı Zenci Musa: Öldüğünde çantasından ne çıktı?
Milli mücadelenin isimsiz kahramanı Zenci Musa: Öldüğünde çantasından ne çıktı?
Çocuk istismarcısı Epstein'in kardeşinden çarpıcı Trump iddiası
Çocuk istismarcısı Epstein'in kardeşinden çarpıcı Trump iddiası
Müsavat Dervişoğlu 'Devlet Bahçeli'yi salın gitsin' diyerek 'izin' iddiasını ortaya attı
Müsavat Dervişoğlu 'Devlet Bahçeli'yi salın gitsin' diyerek 'izin' iddiasını ortaya attı
Otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat! Tüketici dernekleri uyardı
Otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat! Tüketici dernekleri uyardı
İsrail'in futboldan men edilmesi için tarihi girişim
İsrail'in futboldan men edilmesi için tarihi girişim
Mitsubishi Electric Türkiye'den kışa özel kampanya
Mitsubishi Electric Türkiye'den kışa özel kampanya