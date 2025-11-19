BIST 10.917
Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Her hafta çarşamba DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

Çocuklarının gelmesini umutla bekleyen aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 10 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşmak istediğini belirten Koçhan, şunları kaydetti:

"Oğlum, gelin teslim olun. Artık anne ve babalar ağlamasın. Her gece televizyonların önündeyiz, belki sizden bir haber alırız diye bekliyoruz. 10 senedir evlat hasretiyle yaşıyorum. Yeter artık, gelin teslim olun. Oğlum gelene kadar eyleme devam edeceğim."

Oğlu Osman için eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız ise "Her şey güzel oluyor, her şey güzel gidiyor. Oğlum, siz de sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun." dedi.

