BIST 10.917
DOLAR 42,36
EURO 49,10
ALTIN 5.607,52
HABER /  GÜNCEL

Ayşe Tokyaz cinayetinde dava tarihi belli oldu

Ayşe Tokyaz cinayetinde dava tarihi belli oldu

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava, 29 Aralık’ta Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlıyor. Mahkeme, duruşmanın kapsamı ve delillerin yoğunluğu nedeniyle, aynı gün tamamlanamazsa 30 ve 31 Aralık’ta da devam etmesine karar verdi. Sanık Cemil Koç hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ek hapis cezaları talep ediliyor.

Abone ol

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili dava, 29 Aralık’ta başlıyor. Mahkeme, duruşmanın bir güne sığmaması durumunda 30 ve 31 Aralık’ta da devam edecek.

Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi: Sanık Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet talebi

DURUŞMA ÜÇ GÜNE YAYILABİLECEK

Mahkeme heyetinin, davanın kapsamı ve delillerin incelenmesi sürecini göz önünde bulundurarak, duruşmanın 29 Aralık'ta tamamlanamaması ihtimaline karşı bir planlama yaptığı belirtildi. Bu çerçevede, davanın 30 ve 31 Aralık tarihlerinde de devam etmesine yönelik bir karar alındığı öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE EK HAPİS CEZALARI TALEBİ

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında “Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca sanık hakkında, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Şantaj” suçlarından da 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldü. Genç kadının cesedi bir bavul içinde yol kenarına bırakıldı.

Tokyaz’ın otopsi raporuna göre ölüm nedeni, “künt kafa travmasına bağlı burun kemiği kırığı ve bunun sonucunda gelişen beyin kanaması” olarak kaydedildi. Raporda ayrıca, bu travmanın genç kadının hayatını kaybetmesinde belirleyici rol oynadığı açıkça vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Fenomen Tayyargiller davasında ara karar
Fenomen Tayyargiller davasında ara karar
Böcek ailesinin ölümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhmali olanlar tespit edilecek, gözünün yaşına bakılmayacak
Böcek ailesinin ölümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhmali olanlar tespit edilecek, gözünün yaşına bakılmayacak
MHP'li Feti Yıldız komisyonun İmralı ziyareti kararını açıkladı
MHP'li Feti Yıldız komisyonun İmralı ziyareti kararını açıkladı
Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! 15 bin öğretmen ataması için tarih belli
Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! 15 bin öğretmen ataması için tarih belli
Galatsaray'dan şok eden Rafa Silva kararı!
Galatsaray'dan şok eden Rafa Silva kararı!
Maydonoz Döner soruşturmasında iddianame hazır! İşte istenen cezalar
Maydonoz Döner soruşturmasında iddianame hazır! İşte istenen cezalar
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi yarın belli oluyor
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi yarın belli oluyor
13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı
13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı
Macron sosyal medyada dikkat çekti sosyal medya uyarısı yaptı
Macron sosyal medyada dikkat çekti sosyal medya uyarısı yaptı
Böcek ailesinin ölümü! Hastanenin ihmali var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı
Böcek ailesinin ölümü! Hastanenin ihmali var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı