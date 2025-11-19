Ayşe Tokyaz cinayetinde dava tarihi belli oldu

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava, 29 Aralık’ta Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlıyor. Mahkeme, duruşmanın kapsamı ve delillerin yoğunluğu nedeniyle, aynı gün tamamlanamazsa 30 ve 31 Aralık’ta da devam etmesine karar verdi. Sanık Cemil Koç hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ek hapis cezaları talep ediliyor.

Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi: Sanık Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet talebi

DURUŞMA ÜÇ GÜNE YAYILABİLECEK

Mahkeme heyetinin, davanın kapsamı ve delillerin incelenmesi sürecini göz önünde bulundurarak, duruşmanın 29 Aralık'ta tamamlanamaması ihtimaline karşı bir planlama yaptığı belirtildi. Bu çerçevede, davanın 30 ve 31 Aralık tarihlerinde de devam etmesine yönelik bir karar alındığı öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE EK HAPİS CEZALARI TALEBİ

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında “Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca sanık hakkında, “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Şantaj” suçlarından da 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldü. Genç kadının cesedi bir bavul içinde yol kenarına bırakıldı.

Tokyaz’ın otopsi raporuna göre ölüm nedeni, “künt kafa travmasına bağlı burun kemiği kırığı ve bunun sonucunda gelişen beyin kanaması” olarak kaydedildi. Raporda ayrıca, bu travmanın genç kadının hayatını kaybetmesinde belirleyici rol oynadığı açıkça vurgulandı.