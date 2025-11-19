BIST 10.913
HABER /  DÜNYA

Yunanistan, yeni bir liman için ABD ile çalışmalara başladı

Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorakis, başkent Atina yakınlarındaki Elefsina şehrinde yeni bir limanın faaliyet göstermesi için ABD ile çalışmalara başlandığını bildirdi.

Yunanistan Kalkınma Bakanı Theodorakis, ANT1 Televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle ile dün bir görüşme yaptığını söyledi.

Theodorakis, Atina merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Elefsina şehrinde bulunan ve Yunanistan'da faaliyet gösteren teknoloji sistemleri firması ONEX'in kullandığı tersanelerin liman olarak da kullanılabilmesi için hukuki sürecin başlatıldığını aktardı.

Bu konuda büyükelçi Guilfoyle ile işbirliği içinde olduklarını belirten Theodorakis, "Elefsina tersaneleri bölgesi büyük bir liman, ticaret, ulaşım, enerji ve savunma faaliyetleri merkezine dönüşecek, yeni altyapı olanakları, iş imkanları ve daha iyi yaşam şartları sağlayacak." dedi.

Theodorakis, Elefsina tersanelerinin bulunduğu bölgenin kullanım şeklinin bu yönde değişmesi için yasal düzenleme taslağının meclise iletildiğini ve 27 Kasım'da mecliste oylamaya sunulacağını kaydetti.

Söz konusu yasal düzenleme, ABD Devlet Kalkınma Bankası DFC'nin 125 milyar dolarlık kaynak sağladığı ONEX'in bölgedeki faaliyetlerini enerji, ticaret ve transit ulaşım alanında genişletmesini öngörüyor.

Yunan basını ise bu gelişmeyi "Pire Limanı'nda faaliyet gösteren Çin'in Cosco Group Limited şirketine rakip bir ABD girişimi" olarak yorumladı.

Yunanistan'ın en büyük limanı, başkent Atina yakınlarındaki Pire Limanı, Nisan 2016'da Çin'in Cosco Group Limited şirketine satılmıştı.

Yunanistan'ın ekonomik kriz yaşadığı dönemde imzalanan anlaşmaya göre, şirket limanının yüzde 66'lık hissesine sahip olmaya hak kazanmıştı.

Dönemin Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın doğu ile batı arasında köprü olmayı arzuladığını ifade ederek, "Bu anlaşma ile meşhur İpek Yolu'nun daha da kısalacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

