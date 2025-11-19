BIST 10.917
DOLAR 42,36
EURO 49,10
ALTIN 5.607,52
HABER /  GÜNCEL

ABD basınının 'gizli barış planı' iddiasına Rusya'dan jet yalanlama

ABD basınının 'gizli barış planı' iddiasına Rusya'dan jet yalanlama

ABD basınından Axios, ABD ile Rusya'nın 28 maddelik bir barış planı üzerine görüştüklerini öne sürdü. Kremlin ise bu iddiayı jet bir şekilde yalanladı. Sözcü Dmitriy Peskov, Rusya'nın hala Alaska'daki görüşmelerde varılan şartlarda ısrarcı olduğunu ifade etti.

Abone ol

ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için gizli bir plan üzerine çalıştığını iddia etti. Fakat Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladığı sırada bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

ABD yönetiminin, Rusya ile Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığına yönelik iddialar hakkında konuşan Peskov, "Bu konuda size bilgi verebileceğimiz yeni bir gelişme yok. Alaska’da istişareler yürütülmüştü ve bu istişarelere ilave herhangi yeni bir gelişme bulunmuyor." dedi.

''POLONYA İLE İLİŞKİLER TAMAMEN BOZULDU''

Polonya ve Rusya arasındaki gerilime de değinen Kremlin Sözcüsü, Polonya’nın, Gdansk şehrinde ülkedeki son Rus Konsolosluğunu da kapatma kararı almasını ise şu şekilde değerlendirdi:

"Polonya ile ilişkiler tamamen bozuldu ve bu gelişme de bozulmanın bir tezahürü. Bu, Polonyalı yetkililerin, diplomatik ilişkiler için herhangi bir olasılığı sıfıra indirme arzusudur."

Peskov, Polonya’nın, ülkede meydana gelen demir yolu sabotajından Rusya’yı sorumlu tutmasını da eleştirerek, "Herhangi bir sorunu yalnızca Rusya ile ilişkilendirme arzusuna nasıl tepki verebiliriz? Bu bir gerçek ve maalesef bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok.” diye konuştu.

ABD BASINININ 'GİZLİ BARIŞ PLANI' İDDİASI

ABD merkezli Axios internet sitesinin ismi açıklanmayan Rus ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Merakla başladı 2 yıllık tedaviyle kurtulabildi
Merakla başladı 2 yıllık tedaviyle kurtulabildi
Ayşe Tokyaz cinayetinde dava tarihi belli oldu
Ayşe Tokyaz cinayetinde dava tarihi belli oldu
Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Fenomen Tayyargiller davasında ara karar
Fenomen Tayyargiller davasında ara karar
Böcek ailesinin ölümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhmali olanlar tespit edilecek, gözünün yaşına bakılmayacak
Böcek ailesinin ölümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhmali olanlar tespit edilecek, gözünün yaşına bakılmayacak
MHP'li Feti Yıldız komisyonun İmralı ziyareti kararını açıkladı
MHP'li Feti Yıldız komisyonun İmralı ziyareti kararını açıkladı
Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! 15 bin öğretmen ataması için tarih belli
Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! 15 bin öğretmen ataması için tarih belli
Galatsaray'dan şok eden Rafa Silva kararı!
Galatsaray'dan şok eden Rafa Silva kararı!
Maydonoz Döner soruşturmasında iddianame hazır! İşte istenen cezalar
Maydonoz Döner soruşturmasında iddianame hazır! İşte istenen cezalar
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi yarın belli oluyor
FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakibi yarın belli oluyor
13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı
13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı
Macron sosyal medyada dikkat çekti sosyal medya uyarısı yaptı
Macron sosyal medyada dikkat çekti sosyal medya uyarısı yaptı