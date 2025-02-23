Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi başkanların karnesi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce defalarca tanık oldukları derbi heyecanını pazartesi günü bir kez daha yaşayacak.

Süper Lig'de son dönemlerin en erken derbisine son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, rakibinin 6 puan önünde lider çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona giren Fenerbahçe ise rakibini takibini sürdürüyor.

Özbek, 12 Fenerbahçe derbisi gördü

Galatasaray Kulübünde iki farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek, 12 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.

Galatasaray bu dönemde Fenerbahçe'ye karşı ligde 3 kez berabere kalıp, 2 kez ise kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalini ise kazanarak şampiyon oldu.

Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 6 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 5 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa'daki tek karşılaşma ise ilk dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 12 Fenerbahçe derbisinde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 2'si hükmenden olmak üzere 14 gol atarken, sarı-lacivertliler rakibine toplam 6 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığında Galatasaray'a karşı 3 kez kazandı

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 13 Galatasaray derbisi yaşadı.

Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 5 mücadeleden galip ayrıldı. Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 10, sarı-kırmızılılar ise 17 kez gol sevinci yaşadı.

Ali Koç-Dursun Özbek rekabeti

Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu süreçte Süper Lig'de 5, Süper Kupa'da ise 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. Bir mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi.

Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmenden olmak üzere toplam 12 golüne, sarı-lacivertliler 2 golle karşılık verebildi.