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Alışveriş merkezinin çatısı çöktü! 8 kişi öldü, 80 yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alışveriş merkezinin çatısı çöktü! 8 kişi öldü, 80 yaralı var

 Güney Amerika ülkesi Peru'da alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

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Ülkenin 3. büyük kenti Trujillo'daki alışveriş merkezinin çatısının çöktüğü bildirildi.

Açıklamada, "Olayda 3’ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Mahsur kalan tüm kişilerin kurtarılması için başta itfaiye olmak üzere tüm arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Bu trajik olayın nedenlerini belirlemek üzere inceleme başlattık." ifadelerine yer verildi.

Acil Durum Operasyon Merkezinden (COER) yapılan açıklamada, çatının bir kısmının hala yerinde olduğu ancak çökme riskinin devam ettiği duyuruldu.

Çatının, çocuk eğlence parkı ve sinemaların da bulunduğu restoranın üzerine düşmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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