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İki aile arasında silahlı kavga! 10 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki aile arasında silahlı kavga! 10 kişi yaralandı

 Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

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İki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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