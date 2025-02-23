BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  POLİTİKA

YÖK Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti? İddialar sonrası CHP'den açıklama

YÖK Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti? İddialar sonrası CHP'den açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonrası YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğine dair iddialar bir anda gündem olurken; CHP'den jet açıklama geldi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma kararı sonrası bir anda sosyal medyada 'İmamoğlu'nun diplomasını YÖK İptal etti' iddiası gündem oldu.

Söz konusu iddialar hızla yayılırken, açıklama ise CHP'li 28. Dönem İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer'den geldi.

Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Zeynep-Volkan Demirel çifti üçüncü kez çocuk sevinci yaşadı: İşte bebeğin ismi
Zeynep-Volkan Demirel çifti üçüncü kez çocuk sevinci yaşadı: İşte bebeğin ismi
Esir takasında kriz! İsrail, dün salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı
Esir takasında kriz! İsrail, dün salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı
9 gün önce kaybolan çocuk bulundu
9 gün önce kaybolan çocuk bulundu
İki aile arasında silahlı kavga! 10 kişi yaralandı
İki aile arasında silahlı kavga! 10 kişi yaralandı
Alışveriş merkezinin çatısı çöktü! 8 kişi öldü, 80 yaralı var
Alışveriş merkezinin çatısı çöktü! 8 kişi öldü, 80 yaralı var
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı! Hazırlıklar tamamlandı, 100 binin üzerinde bir katılım bekleniyor
AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre heyecanı! Hazırlıklar tamamlandı, 100 binin üzerinde bir katılım bekleniyor
Sinan Burhan'dan bomba kulis: O iki ünlü isim AK Parti MKYK'ya girecek
Sinan Burhan'dan bomba kulis: O iki ünlü isim AK Parti MKYK'ya girecek
Tavanı delip eve girdi bıçakla saldırdı! Detaylar dehşete düşürdü
Tavanı delip eve girdi bıçakla saldırdı! Detaylar dehşete düşürdü
Gelecek Partisi'nde istifa! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu
Gelecek Partisi'nde istifa! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirme
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirme
Zeynep-Volkan Demirel çifti üçüncü kez çocuk sevinci yaşadı: İşte bebeğin ismi
Zeynep-Volkan Demirel çifti üçüncü kez çocuk sevinci yaşadı: İşte bebeğin ismi
AK Parti'de Sinan Akçıl ile Mesut Özil sürprizi, orada olacaklar
AK Parti'de Sinan Akçıl ile Mesut Özil sürprizi, orada olacaklar